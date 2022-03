Schloss Herrenhausen FOTO: Moritz Frankenberg Kultur Neue Ausstellung im Schloss Herrenhausen Von dpa | 29.03.2022, 13:29 Uhr | Update vor 28 Min.

Ein Ausflug in die Herrenhäuser Gärten in Hannover lässt sich von Donnerstag an mit dem Besuch einer neuen Ausstellung verbinden. „Was heißt hier Barock? Fürst*in, Garten, Hofkultur“ lautet der Titel der Schau, die sich um die Entstehung und Gestaltung des Großen Gartens dreht. Er gilt als einer der wenigen Barockgärten, der in seinen Grundstrukturen über die Jahrhunderte hinweg erhalten geblieben ist, wie das Museum Schloss Herrenhausen am Dienstag mitteilte.