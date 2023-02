Bundesverkehrsminister Volker Wissing Foto: Britta Pedersen/dpa/Archivbild up-down up-down Auto Neue Abgasnorm: Wissing warnt vor zu scharfer EU-Regulierung Von dpa | 06.02.2023, 10:48 Uhr

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat mit Blick auf Pläne der EU-Kommission zur Abgasnorm Euro 7 vor einer zu scharfen Regulierung und einem Jobabbau gewarnt. „Regulierung muss Mobilität fördern, nicht verhindern“, sagte der FDP-Politiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die systematische Verknappung durch Regulierung gefährde nicht nur den weiteren Hochlauf der E-Mobilität, sondern zunehmend auch unzählige Arbeitsplätze. „Wenn Fahrzeuge immer teurer werden, ohne dass damit mehr Umweltschutz verbunden ist, wird Mobilität zum Luxusgut“, so Wissing. „Wir brauchen in der Fläche Teilhabe durch individuelle Mobilität - auch in Zukunft.“