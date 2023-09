Für seine ablehnende Haltung zu einem kompletten Neubau der Bahnstrecke Hannover-Hamburg erhält der Niedersächsische Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) Gegenwind von Bundespolitikern aus der eigenen Partei. „Nur eine zweigleisige Neubaustrecke entlang der A7 zusätzlich zur Bestandsstrecke erlaubt es, dass ausreichend Züge zwischen Hamburg und Hannover fahren können“, erklärt der aus Hannover stammende Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetović (SPD) gegenüber unserer Redaktion.

Jakob Blankenburg, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Lüneburg, fügt hinzu: „Eine dauerhafte Lösung für die zukünftigen Anforderungen an den Güter- und Pendlerverkehr sowie den Deutschlandtakt können wir nur im Zusammenspiel aus Instandsetzungen und Neubaustrecken erreichen.“

Ist für den Neubau der Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Jakob Blankenburg. Foto: Lars Laue Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Streit schwelt seit Jahren

Seit Jahren gibt es Streit darüber, wie die Modernisierung der Strecke auf der wichtigen Nord-Süd-Achse umgesetzt werden soll. Im Kern geht es um die Frage, ob die bestehende und über Uelzen und Lüneburg führende Strecke ausgebaut oder eine komplett neue Strecke durch den Heidekreis gebaut wird. SPD-Chef Lars Klingbeil, durch dessen Wahlkreis eine Neubaustrecke führen würde, hatte sich unlängst ebenfalls gegen einen Neubau ausgesprochen.

Nach Angaben der Bahn könnte ein Neubau die Fahrtzeit zwischen Hamburg und Hannover auf 59 Minuten reduzieren – etwa eine Viertelstunde weniger als jetzt. Ein Neubau kann sich Schätzungen zufolge bis 2045 hinziehen.

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) hatte kürzlich die vom Bund vorgeschlagene Verschiebung der Generalsanierung von 2026 auf das Jahr 2029 unterstützt und erneut betont, dass er einen Neubau auf der Strecke für unrealistisch halte. Das Bundesverkehrsministerium schloss einen Neubau indes nicht aus, weil auch eine erweiterte Generalsanierung für die Umsetzung des Deutschlandtakts nicht ausreiche. Mit dem Deutschlandtakt sollen Züge alle 30 Minuten die großen Städte anfahren sowie der Fern- und Regionalverkehr besser miteinander verzahnt werden.

Blankenburg und Ahmetović wollen „klotzen, nicht kleckern“

Für die jungen Bundestagsabgeordneten Blankenburg (26) und Ahmetović (30) steht fest: „Wir müssen klotzen, nicht kleckern.“ Blankenburg warnt davor, das Thema Neubaustrecke auf die lange Bank zu schieben. „Trügerische Kleinlösungen auf Kosten des Klimaschutzes und der Menschen können wir uns nicht mehr leisten.“ Und Ahmetović macht abschließend deutlich: „In der Region zwischen Hamburg, Bremen und Hannover führt uns die gestiegene Anzahl an Menschen, die auf die Bahn umsteigen, deutlich vor Augen, dass die Bahnnetze hier an der Belastungsgrenze sind. Überfüllte und ausfallende Züge, häufige Verspätungen und volle Bahnsteige sind die Folge und keine Werbung für das Bahnfahren.“ Im Wettbewerb mit anderen Regionen, insbesondere in Europa, müsse Niedersachsen bei der Schieneninfrastruktur „endlich aufholen“.