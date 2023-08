Hannover Neubau des Kriminaltechnischen Instituts beginnt Von dpa | 20.08.2023, 17:40 Uhr | Update vor 42 Min. Kriminaltechnisches Institut Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down

Es wird ernst für eines der teuersten Bauprojekte in Niedersachsen: Nach jahrelanger Planung steht am Montag (10.00 Uhr) der erste Spatenstich für den Neubau des Kriminaltechnischen Instituts (KTI) am Landeskriminalamt Niedersachsen bevor.