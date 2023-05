Gremiensitzungen der Bundesparteien Foto: Carsten Koall/dpa/Archivbild up-down up-down Bürgerschaftswahl Negativer „Habeck-Effekt“ für Grüne bei Bremen-Wahl Von dpa | 15.05.2023, 14:51 Uhr

CDU-Chef Friedrich Merz hat nach der Wahl in Bremen für Gespräche über eine Regierungsbeteiligung seiner Partei geworben und sieht die Einbußen der Grünen auch als Folge der Bundespolitik. Die Grünen seien „der große Wahlverlierer“, sagte Merz nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien am Montag in Berlin. „Da hat es einen Habeck-Effekt gegeben in erheblichem Umfang“, ergänzte er mit Blick auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und dessen Gesetzespläne für den Umstieg zu Heizungen mit erneuerbaren Energien.