Sturzbetrunken in Neerstedt Autofahrer überfährt mit 2,21 Promille Verkehrsinsel in Niedersachsen Von Bettina Dogs-Prößler | 29.08.2022, 13:39 Uhr

Mit 2,21 Promille Alkohol im Blut hat ein 26-Jähriger am Sonntag einen Verkehrsunfall in Neerstedt verursacht. Die Polizei konnte den Mann erst in Wildeshausen stoppen.