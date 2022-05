ARCHIV - Eine Amsel sammelt in einem Garten Baumaterial für den Nestbau. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Tiere Naturschutzbund ruft wieder zum Vogelzählen auf Von dpa | 13.05.2022, 23:45 Uhr

Der Naturschutzbund (Nabu) Niedersachsen zählt wieder auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger beim Zählen von Vögeln in Gärten und Parks. Die Aktion unter dem Titel „Stunde der Gartenvögel“ soll an diesem Wochenende vom 13. bis zum 15. Mai stattfinden, teilte der Nabu in Hannover mit.