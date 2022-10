Ausbau Südschnellweg in Hannover Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Region Hannover Naturschützer protestieren gegen Ausbau von Südschnellweg Von dpa | 04.10.2022, 14:44 Uhr

Umweltaktivisten haben ihre Proteste gegen den Ausbau des Südschnellwegs in Hannover verstärkt. Seit dem Wochenende läuft eine Mahnwache, für diesen Dienstag ist eine Demonstration angemeldet. Die Naturschützer fordern einen Stopp der Ausbau-Pläne, bis alle Klimaziele konkret und verbindlich in die Vorgaben eingearbeitet seien. Zumindest müsse die Planung ausgesetzt werden, bis eine neue Landesregierung arbeitsfähig sei und Verantwortung übernehme, erklärte die Initiative „Leinemasch bleibt“ am Dienstag.