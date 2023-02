Streik Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Nächste Warnstreik-Runde im öffentlichen Dienst Von dpa | 28.02.2023, 03:32 Uhr

Bei neuen Warnstreiks im öffentlichen Dienst dürfte es heute auch in Niedersachsen wieder größere Einschränkungen geben. Die Gewerkschaften riefen die Beschäftigten dazu auf, im laufenden Tarifkonflikt ihre Arbeit niederzulegen. Verdi schloss sich Planungen des Beamtenbundes dbb und der Kommunalgewerkschaft Komba an. Diese hatten unter anderem bereits eine zentrale Kundgebung vor dem Hauptbahnhof in Hannover angekündigt.