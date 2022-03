Niedersachsen lockert an diesem Freitag weitere Corona-Regeln: Es dürfen auch wieder Ungeimpfte ins Restaurant FOTO: Marcus Brandt/dpa Auch Ungeimpfte dürfen wieder ins Restaurant Nächste Corona-Lockerungsstufe: Das gilt ab Freitag in Niedersachsen Von Lars Laue | 03.03.2022, 15:49 Uhr

Die nächste Corona-Lockerungsstufe in Niedersachsen tritt an diesem Freitag in Kraft. Unsere Übersicht zeigt, was nun gilt.