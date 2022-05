ARCHIV - Der Schriftzug 112 für die Notrufnummer steht auf einem Rettungswagen. Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Kalaene Landkreis Osnabrück Nackter Mann zwingt Regionalzug zur Vollbremsung Von dpa | 23.05.2022, 14:27 Uhr

Ein nackter Man hat eine Regionalbahn am Wochenende zur Vollbremsung gebracht. Der 24-Jährige lief am Samstagmorgen völlig unbekleidet entlang der Bahngleise in der Gemeinde Bramsche (Landkreis Osnabrück), wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin habe der Lokführer den Zug gebremst. Der Mann habe unter Drogeneinfluss gestanden und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.