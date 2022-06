Weißstörche verweilen mit ihrem Nachwuchs auf einem Storchennest. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Illustration FOTO: Julian Stratenschulte Tiere Nachwuchs bei Bremer Weißstorchpaar Von dpa | 03.06.2022, 11:50 Uhr

Ein Weißstorchpaar in Bremen hat doppelten Nachwuchs bekommen. Die zwei Küken seien Ende Mai auf einem vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) betriebenen Bauernhof geschlüpft, teile der Verein am Freitag mit. Es sei der erste Nachwuchs dort seit vier Jahren. Auch ein totes Jungtier wurde in der Nähe des Nestes gefunden. „Wenn ein Küken zu schwach ist, werfen es die Altvögel aus dem Nest. Das kommt gelegentlich vor“, sagte Georg Wietschorke vom BUND.