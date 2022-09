Ein Schild weist auf eine Baustelle hin Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Nachtsperrungen der A38 bei Göttingen wegen Wartungsarbeiten Von dpa | 27.09.2022, 13:23 Uhr

In den Nächten auf Mittwoch und Donnerstag wird je eine Tunnelröhre des Heidkopftunnels der Autobahn 38 gesperrt. Es finden jeweils von 19 Uhr am Abend bis fünf Uhr am Morgen Wartungsarbeiten statt, wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilte. Für Autofahrer werden Umleitungen über die B27, B80 und die U58 beziehungsweise U85 eingerichtet.