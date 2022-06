ARCHIV - Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Grafschaft Bentheim Nächtliches Dauer-Geläut in Nordhorn sorgt für Notrufe Von dpa | 27.06.2022, 09:41 Uhr

Mitten in der Nacht von Sonntag auf Montag haben Kirchenglocken in Nordhorn nach Angaben der Polizei rund 45 Minuten lang geläutet. Mehrere Leute wählten demnach den Notruf und fragten, ob das Dauer-Geläut einen bestimmten Grund habe. So habe ein Anrufer befürchtet, Krieg sei ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der genaue Grund für das lange Läuten ab Mitternacht war zunächst unklar. Der Polizei zufolge hörte es nach 45 Minuten auf.