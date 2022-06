Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Munster Nachlöscharbeiten mit Bergepanzer auf Truppenübungsplatz Von dpa | 30.06.2022, 12:51 Uhr

Bei den Nachlöscharbeiten auf dem Truppenübungsplatz bei Munster im Heidekreis sollte am Donnerstag ein Bergepanzer in dem munitionsbelasteten Waldgebiet eingesetzt werden. „Er soll Brandschneisen verschieben, damit ein Feuerwehrauto da vorsichtig herein kann“, sagte ein Sprecher der Bundeswehr in Hannover. Die Freifläche sei bis auf wenige Stellen gelöscht.