Kriminalität Nachbarschaftsstreit eskaliert mit Waffenschuss Von dpa | 11.08.2023, 17:59 Uhr

Mit einer Schreckschusswaffe soll ein 30 Jahre alter Mann in Hann. Münden bei Göttingen nach einem Streit in Richtung einer 28-jährigen Nachbarin geschossen haben. Durch den Schuss vor einem Mietshaus habe es einen lauten Knall gegeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine 32 Jahre alte Bewohnerin des Hauses wurde den Angaben zufolge dadurch leicht verletzt. Die 28-Jährige erlitt einen Schock. Beide kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizisten nahmen den 30-Jährigen fest.