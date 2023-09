Landkreis Oldenburg Nachbarin beobachtet Einbrecher und alarmiert Polizei Von dpa | 23.09.2023, 15:49 Uhr | Update vor 1 Std. Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Dank einer aufmerksamen Nachbarin hat die Polizei einen Einbrecher im Landkreis Oldenburg auf frischer Tat erwischt. Der 24-Jährige war am Freitag in Huntlosen in ein Einfamilienhaus eingebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Nachbarin hatte den Mann auf dem Grundstück gesehen und die Polizei alarmiert, da die Bewohner nicht zu Hause waren.