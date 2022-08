ARCHIV - Besucher und Besucherinnen des Stoppelmarktes fahren Autoscooter. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild FOTO: Mohssen Assanimoghaddam up-down up-down Brauchtum Nach zwei Jahren Pause wird wieder der Stoppelmarkt gefeiert Von dpa | 10.08.2022, 09:08 Uhr

Einen August in Vechta ohne Stoppelmarkt? Das kann sich in der kleinen Universitätsstadt seit 700 Jahren eigentlich keiner vorstellen, und doch war es zuletzt so - Corona lässt grüßen. Aber dieses Jahr geht es wieder los.