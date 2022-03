Flughafen Hamburg FOTO: Daniel Bockwoldt Luftverkehr Nach Warnstreik: Andrang am Hamburger Flughafen ausgeblieben Von dpa | 23.03.2022, 08:19 Uhr | Update vor 51 Min.

Entgegen den Erwartungen hat es am Hamburger Flughafen am Tag nach dem Warnstreik keinen großen Andrang gegeben. „Die Lage ist entspannt“, sagte eine Sprecherin am Mittwochmorgen. Es seien ausreichend Sicherheitsschalter geöffnet, und es hätten sich keine Schlangen in dem Terminals gebildet.