Kriminalität Nach Vorfällen an Bahnübergängen zieht Bahn Konsequenzen Von dpa | 09.09.2022, 14:56 Uhr

Nach dem jüngsten Bericht über einen Beinahe-Unfall in Rastede will die Bahn das gesamte Team eines Subunternehmens abziehen. Eine neue Firma soll nun Bahnübergangsposten an der Strecke stellen. Auch bei den Kontrollen soll sich etwas ändern.