Messerattacke Nach versuchter Tötung drei Haftbefehle vollstreckt Von dpa | 12.10.2023, 18:42 Uhr | Update vor 16 Min. Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Nach einer Messerattacke auf einen Mann Anfang August in Hamburg-Rönneburg sitzen drei mutmaßliche Täter wegen versuchter Tötung in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, wurden sie am Vormittag in Hamburg und Peine (Niedersachsen) festgenommen. Es seien Haftbefehle wegen des Verdachts des gemeinschaftlich versuchten Totschlags vollstreckt worden.