DWD-Vorhersage Nach Unwettern in Niedersachsen und Bremen wechselhaft 12.07.2023

Nach einer unruhigen Nacht mit Gewittern und Starkregen beruhigt sich am Mittwochvormittag das Wetter in Niedersachsen und Bremen. In der Früh ist es meist stark bewölkt und die Gewitter ziehen nach Osten ab, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mit. Später bleibt es demnach wechselnd bewölkt. Am Nachmittag und Abend sind laut den Angaben der Meteorologen in der Nordwesthälfte einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad in Emden und 27 Grad in Braunschweig, auf den Inseln zeigt das Thermometer maximal 19 Grad an.