Güterzugunfall am Bahnhof Seelze Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Unfall Nach Unfall auf Rangierbahnhof in Seelze: Bergung erwartet Von dpa | 08.09.2022, 08:01 Uhr

Nach einem Unfall auf dem Rangierbahnhof in Seelze bei Hannover mit einem Verletzten hat der Rangierbetrieb noch mit Behinderungen zu kämpfen. Der Passagierverkehr sei nicht beeinträchtigt, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag. Im Laufe des Tages werde die Bergung des umgekippten Kesselwagens und der betroffenen Loks erwartet, ein Kranwagen sei an Ort und Stelle. Zunächst müsse die Eisenbahnunfalluntersuchungsstelle den Unfallort freigeben, erklärte er. Nach Angaben der Bundespolizei war die Unfallursache zunächst noch unklar, die Ermittlungen dauern an.