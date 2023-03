Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Nach Tumulten im Kino: Kein Eintritt mehr mit „Freikarte“ Von dpa | 08.03.2023, 17:10 Uhr

Nach den Rangeleien und Tumulten zwischen Jugendlichen in einem Bremer Kino am Wochenende können für bestimmte Filme mit der „Freikarte“ keine Tickets mehr gekauft werden. Das gab der Betreiber auf seiner Facebookseite bekannt. Unter den betroffenen Filmen ist auch „Creed III“, bei dem es am Samstag nach Polizeiangaben zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Auch werde nach dem Hausrecht einzelnen Personen keine Tickets verkauft, teilte der Betreiber mit.