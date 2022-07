ARCHIV - Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Kriminalität Nach Tritten gegen Kopf: Ermittlung wegen versuchter Tötung Von dpa | 23.07.2022, 14:58 Uhr

Ein 25-Jähriger soll in Bremen einem 29 Jahre alten Mann mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts, wie sie am Samstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft beantragte demnach einen Haftbefehl gegen den 25-Jährigen. Die Beamten waren am Freitagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern im Stadtteil Gröpelingen gerufen worden.