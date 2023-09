Verden Nach tödlichem Messerangriff: Tatverdächtiger in Klinik Von dpa | 11.09.2023, 12:21 Uhr | Update vor 5 Min. Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 31-Jährige in der Nacht zum Samstag in Verden ist der Tatverdächtige in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Eine entsprechende Anordnung sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts des Totschlags gegen den 31-jährigen Serben. Das Motiv für die Tat sei bislang noch unklar. Opfer und Tatverdächtiger seien ein Paar gewesen. Ob die Beziehung zum Tatzeitpunkt noch bestanden habe, sei Gegenstand der Ermittlungen.