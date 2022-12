Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Nach Tod von 84-Jähriger: Polizei befragt Nachbarn Von dpa | 28.12.2022, 11:33 Uhr

Nach dem Tod einer 84 Jahre alten Frau nach einem Überfall in Hannover sind die Ermittler weiter auf der Suche nach der Täterin. Man habe mehrere Zeugen befragt, vor allen Dingen die Bewohner des Mehrfamilienhauses, in dem die Frau wohnte, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Einen entscheidenden Hinweis habe es bisher noch nicht gegeben.