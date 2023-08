Notfälle Nach Tierrettung folgt Großeinsatz der Feuerwehr Von dpa | 27.08.2023, 16:41 Uhr Feuerwehr Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Die Rettung von drei Katzen aus einer verwahrlosten Wohnung im Landkreis Aurich hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Rund 70 Einsatzkräfte waren am Sonntag in Norden vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatten Beamte über eine Atemwegsreizung geklagt, nachdem sie die Katzen gerettet hatten. Die Wohnung sei laut Polizei in einem desolaten Zustand gewesen, die Besitzerin habe sich nicht mehr um die Tiere kümmern können. Die Feuerwehr überprüfte die Räume unter Atemschutz und in Schutzanzügen. Es wurden jedoch keine gefährlichen Stoffe festgestellt, wie die Polizei mitteilte. Die drei Katzen kamen ins Tierheim.