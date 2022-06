dpatopbilder - Hafenarbeiter gehen zu einer Streikversammlung. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild FOTO: Markus Scholz up-down up-down Hafen Nach Streik: Containerabfertigung bei Eurogate fortgesetzt Von dpa | 24.06.2022, 14:02 Uhr

Nach dem Warnstreik der Hafenarbeiter ist an den Containerterminals des Betreibers Eurogate der Betrieb am Freitag wieder angelaufen. „Es läuft wieder normal“, sagte ein Firmensprecher in Bremen. Seit Beginn der Frühschicht würden wieder Schiffe abgefertigt. Eurogate betreibt an der deutschen Nordseeküste große Containerabfertigungen in Bremerhaven, Wilhelmshaven und Hamburg.