Hannover Nach rasanter Flucht: Polizei sucht Motorradfahrer Von dpa | 11.04.2023, 14:45 Uhr

Die Polizei sucht einen Motorradfahrer, der auf der Autobahn 2 bei Hannover mit bis zu 200 Stundenkilometern vor einem Streifenwagen geflüchtet ist. Der Biker hatte am Sonntag einer Streifenwagenbesatzung, die mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz war, den Weg versperrt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er hatte demnach in Höhe der Anschlussstellen Bad Nenndorf und Wunstorf-Kolenfeld in Richtung Berlin einen Sportwagenfahrer durch Gestikulieren und Beschleunigen zu einem Rennen aufgefordert. Der Fahrer des Sportwagens ging darauf nicht ein.