Harburg Nach Radlader-Unfall alle Kinder außer Lebensgefahr Von dpa | 26.06.2023, 15:22 Uhr

Die bei dem Radlader-Unfall mit zwei Toten verletzten Kinder sind alle außer Lebensgefahr. Zehn Kinder waren am Samstag nach dem Unglück in Toppenstedt in Krankenhäuser gebracht worden, vier waren lebensgefährlich verletzt, wie Wolfgang Krause, parteiloser Bürgermeister der Samtgemeinde Salzhausen, am Montag bestätigte. Ein Kriseninterventionsteam betreue Betroffene in der Kita und Grundschule.