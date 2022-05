ARCHIV - Eine Mitarbeiterin der Pflege steht in einem Zimmer einer Corona-Intensivstation. Foto: Fabian Strauch/dpa/Illustration FOTO: Fabian Strauch Gesundheitsministerium Nach Monaten unter 1000 Corona-Patienten in Krankenhäusern Von dpa | 04.05.2022, 13:21 Uhr

Erstmals seit rund drei Monaten sind wieder weniger als 1000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsens Krankenhäusern. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover mit. Am Mittwoch waren es 988 Menschen.