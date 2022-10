Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Region Hannover Nach Leichenfund im Wald: Identität von Totem geklärt Von dpa | 13.10.2022, 18:28 Uhr

Die Identität eines von Pilzsammlern gefundenen Toten im Mecklenheider Forst in Hannover ist geklärt. Bei dem Mann handelt es sich um einen vermissten 21-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Ein Fremdverschulden am Tod des Mannes kann nach der Obduktion inzwischen ausgeschlossen werden. Pilzsammler hatten seine Leiche am Dienstag gefunden.