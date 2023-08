Hannover Nach Hundekot-Attacke: Goecke probt für Wiederaufnahme Von dpa | 23.08.2023, 17:49 Uhr | Update vor 8 Min. Choreograf Goecke Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild up-down up-down

Choreograf Marco Goecke wird in der kommenden Spielzeit trotz seiner Hundekot-Attacke wieder an der Staatsoper Hannover arbeiten. Zwar seien keine neuen Choreografien geplant, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Aber seine Stücke würden als Wiederaufnahmen aufgeführt. Sie seien wichtiger Bestandteil des Repertoires. „Wie es im Ballettbetrieb üblich ist, wird Marco Goecke als Gast an der Wiedereinstudierung beteiligt sein und in der Staatsoper mit dem Ballettensemble arbeiten“, sagte die Sprecherin.