Staatsoper Hannover Nach Hundekot-Angriff: Proben vorerst ohne Goecke Von dpa | 24.08.2023, 15:10 Uhr | Update vor 6 Min. Marco Goecke Foto: Christophe Gateau/dpa/Archiv

Choreograf Marco Goecke wird nach seiner Hundekot-Attacke vorerst bei keiner Probe seiner Stücke an der Staatsoper Hannover mitarbeiten. Sie sehe die Möglichkeit, künftig mit dem früheren Ballettchef zusammenzuarbeiten - dies sei aber „nicht der richtige Zeitpunkt“, sagte Staatsopernintendantin Laura Berman am Donnerstag. Es sei nicht über einen Vertrag nachgedacht worden. Zuvor hatte die Staatsoper mitgeteilt, Goecke werde als Gast an der Wiedereinstudierung seiner Stücke beteiligt sein und mit dem Ballettensemble arbeiten. Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs hatte dies scharf kritisiert.