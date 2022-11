Nach Güterzug-Kollision Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Kollision Nach Güterzugunfall hat Abpumpen des Gases begonnen Von dpa | 20.11.2022, 14:51 Uhr

Drei Tage nach der Kollision zweier Güterzüge im niedersächsischen Landkreis Gifhorn hat die Feuerwehr am Sonntagmittag mit dem Anpumpen des explosiven Propangases aus den Waggons begonnen. Dazu waren am Samstag Spezialpumpen in Stellung gebracht worden, wie Carsten Schaffhauser, Sprecher der Feuerwehr Meinersen, sagte. Das Abpumpen des Gases aus den vier umgekippten Kesselwaggons werde Tage beanspruchen.