ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild FOTO: Roland Weihrauch up-down up-down Kriminalität Nach Gewalttat in Bad Fallingbostel: Verdächtiger in U-Haft Von dpa | 12.08.2022, 12:18 Uhr

Gegen den Ex-Partner der in Bad Fallingbostel im Heidekreis getöteten 24-jährigen Frau ist ein Haftbefehl wegen Totschlag erlassen worden. Der 34-Jährige wurde am Freitagmorgen einem Richter vorgeführt und sitze in Untersuchungshaft, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Einsatzkräfte hatten den Verdächtigen am Donnerstag im Stadtgebiet festgenommen.