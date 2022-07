Ein verblühter Löwenzahn steht auf einer Wiese im Sonnenschein. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild FOTO: Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Wettervorhersage Nach der Hitze wird es kühler Von dpa | 21.07.2022, 13:25 Uhr

Nach den Rekordtemperaturen der vergangenen Tage wird es in Niedersachsen und Bremen zum Wochenende spürbar kühler. Am Donnerstag und am Freitag gebe es mehr Wolken als Sonne, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Hamburg. Am Freitag kommt zwischendurch die Sonne hervor. Die Temperaturen fallen im Vergleich zu Donnerstag noch weiter ab auf Höchstwerte zwischen 20 und 23 Grad im Westen. Die Schauerneigung ist am Freitag geringer als am Donnerstag.