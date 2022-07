ARCHIV - Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. Foto: Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild FOTO: Tobias Hartl/Vifogra up-down up-down Wetter Nach der Hitze werden Gewitter mit Starkregen erwartet Von dpa | 20.07.2022, 13:11 Uhr

Nach zwei Tagen großer Hitze in Niedersachsen und Bremen hat der Deutsche Wetterdienst für die Nacht zum Donnerstag Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel angekündigt. Örtlich könnten an manchen Orten in Niedersachsen innerhalb einer Stunde bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. Die ersten Gewitter wird es demnach gegen Mitternacht in der Grafschaft Bentheim geben, bis Donnerstagfrüh gibt es der Vorhersage zufolge Gewittergefahr in allen Gebieten westlich der Weser.