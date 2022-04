Den Schwerpunkt problematischer Werkverträge mit „teilweise haarsträubenden Situationen“ sieht der SPD-Politiker „nach wie vor“ in der Fleischindustrie . „Dennoch dürfen und werden wir die Augen nicht davor verschließen, dass sich diese Probleme auch in anderen Branchen finden“, kündigte Lies an. Das mache das aktuelle Beispiel in Papenburg deutlich.

Gegen den generellen Missbrauch von Werkverträgen verlangte Lies Regelungen auf Bundesebene. „Es darf nicht sein, dass dubiose Subunternehmer über das Instrument der Werkverträge grundlegende Arbeitnehmerschutzrechte unterlaufen, um höhere Profite zu erzielen.“

Unterdessen konnte die Meyer Werft sich gestern den Auftrag zum Bau eines 700 Millionen Euro teuren Schiffes sichern. Die Reederei Norwegian Cruise Line zog nach eigener Aussage eine Option zur Fertigung eines Luxusliners für 4200 Passagiere. Kostenpunkt: 700 Millionen Euro.