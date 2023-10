Ermittlungen Nach Brand in Kirche: Polizei sucht Zeugen Von dpa | 03.10.2023, 12:28 Uhr | Update vor 9 Min. Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

Nach dem Brand in einer Kirche im Landkreis Osnabrück sucht die Polizei Zeugen. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer in Ostercappeln war am Montag entdeckt worden. Aus der Kirche drang Rauch, ein Zeuge alarmierte die Einsatzkräfte. Die Flammen hatten sich im Bereich des Altars ausgebreitet, die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand, der Schaden betrug nach ersten Schätzungen mindestens 5000 Euro. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar, die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen aufgenommen.