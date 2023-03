Nach der Bombensprengung in Laatzen Foto: J. Fernando Martinez Lopez/TNN/dpa up-down up-down Region Hannover Nach Bombensprengung bleibt Stadtbahn-Strecke gesperrt Von dpa | 08.03.2023, 14:38 Uhr

Nach der Sprengung von zwei Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg in Laatzen bleibt die beschädigte Stadtbahnstrecke noch mehr als zwei Wochen gesperrt. Für die Wiederherstellung der Gleise werde das Wochenende nach dem 24. März angepeilt, teilte die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (infra) am Mittwoch mit. Unter den Gleisen hatte sich eine 1000 Kilogramm schwere Bombe befunden, die am Sonntag gesprengt wurde. Jetzt muss unter anderem eine Rampe errichtet werden, damit Baufahrzeuge in den etwa vier Meter tiefen Bombenkrater gelangen können.