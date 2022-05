ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Einkaufszentrum Nach Bombendrohung: Keine Sprengmittel gefunden Von dpa | 20.05.2022, 18:45 Uhr

Die Polizei hat am Freitag in Bremen ein Einkaufszentrum wegen einer Bombendrohung vorübergehend evakuiert. Polizisten durchsuchten das Gebäude mit Sprengstoffspürhunden der Bundespolizei, hoben die Gebäudesperrung aber wieder auf, nachdem keine Sprengmittel gefunden wurden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat auf.