Hannover Nach Bahnstörung: Viele Reisende warten auf Weiterfahrt Von dpa | 08.10.2022, 11:42 Uhr

Nach der massiven Störung bei der Deutschen Bahn in Norddeutschland warten zahlreiche Reisende am Hauptbahnhof Hannover auf ihre Weiterfahrt. Es bildeten sich lange Schlangen am Reisezentrum, vor dem Hauptbahnhof schlossen sich Taxi-Fahrgemeinschaften zusammen, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur am Samstag beobachtete. In der Bahnhofshalle verteilten Mitarbeiter der Bahn Kaffee und Tee. Zwischenzeitlich standen auch die Regionalzüge still. In Norddeich-Mole fuhr ein Regionalexpress nach Hannover am Samstagvormittag mit fünf Minuten Verspätung ab, weitere Züge wurden zunächst nicht erwartet.