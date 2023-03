Bürgerschaft Bremen Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Schifffahrt Nach Aus für OTB: Bremer Senat plant „Energy-Port“ Von dpa | 28.03.2023, 13:59 Uhr

Nach dem Aus für den Offshore-Terminal (OTB) in Bremerhaven strebt der Bremer Senat an ähnlicher Stelle ein Nachfolgeprojekt an. Im Fischereihafen soll ein „Energy-Port“ entstehen: Den entsprechenden Planungsauftrag erteilte der Senat am Dienstag. Zur Verfügung stünden dort Industrie- und Gewerbeflächen mit see- und landseitiger Anbindung, etwa für den Umschlag von Wasserstoff oder der Batterieproduktion.