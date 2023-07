In Peine schoss ein Mann Mitte Juni mit einer Armbrust auf einen 22-Jährigen. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/agefotostock up-down up-down Mutmaßlicher Täter in U-Haft Nach Armbrust-Attacke in Peine: Polizei durchsucht Bauernhof Von dpa | 11.07.2023, 10:39 Uhr | Update vor 1 Std.

Mitte Juni schoss mutmaßlich ein 29-Jähriger in der niedersächsischen Kleinstadt Peine auf Passanten und verletzte einen dabei. Er sitzt in U-Haft, doch noch fehlen offenbar Beweise. Die Polizei durchsucht nun einen Bauernhof in Edemissen.