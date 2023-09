Polizeieinsatz Nach Angriff auf 27-Jährigen: Zwei Männer festgenommen Von dpa | 06.09.2023, 17:59 Uhr | Update vor 19 Min. Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach dem Angriff mit einem Messer auf einen 27-Jährigen in Hannover sind am Dienstagabend zwei Männer in Mainz festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft in Hannover am Mittwoch weiter mitteilte, sitzen die mutmaßlichen Täter im Alter von 27 und 68 Jahren in Untersuchungshaft.