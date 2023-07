Otto kommt für Autogrammstunde nach Emden Foto: Lars Penning/dpa up-down up-down Kultkomiker Nach 75. Geburtstag: Otto besucht seine Geburtsstadt Emden Von dpa | 28.07.2023, 16:50 Uhr | Update vor 8 Min.

Wenige Tage nach seinem 75. Geburtstag hat Kultkomiker und Friesenjung Otto Waalkes seiner ostfriesischen Heimatstadt Emden einen Besuch abgestattet. Hunderte Otto-Fans standen vor dem „Otto Huus“ in der Emder Innenstadt am Freitag Schlange, um den Komiker zu sehen. Otto gab in dem Museum viele Autogramme und zeichnete Ottifanten. Mit einem Fan, der sich eine Gitarre von Otto signieren ließ, stimmte der Komiker kurzerhand seinen Song „Friesenjung“ an. Mit einer Neuauflage des Songs aus dem Jahr 1993 stürmte Otto kürzlich zusammen mit dem Berliner Rapper Ski Aggu an die Spitze der Charts.