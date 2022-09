Nordsee Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Naturschutzbund Nabu zählt mehr als 128.000 Mitglieder in Niedersachsen Von dpa | 19.09.2022, 16:28 Uhr

Der Naturschutzbund (Nabu) in Niedersachsen freut sich über seine wachsende Mitgliederzahl: Im vergangenen Jahr seien 4000 neue Mitglieder dazugekommen, insgesamt zähle man mehr als 128.000, teilte der Bund am Montag mit. „Diese Entwicklung zeigt uns, dass immer mehr Menschen auf verschiedenste Weise für den Natur- und Umweltschutz tätig werden wollen“, sagte der Landesvorsitzende Holger Buschmann. „Wir leben in einer Zeit der Krisen - während das Artensterben und die Klimakatastrophe unvermindert fortschreiten, kommen neue Krisen dazu“, sagte Buschmann weiter. Flutkatastrophen, Ernteausfälle oder Waldbrände seien deutliche Zeichen des Klimawandels. „Solche Ereignisse verdeutlichen, wie wichtig unser Einsatz für Klima, Umwelt und Natur ist“, so der Landesvorsitzende.