Wolf Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Tiere Nabu: Wolfsrudelfreie Zonen an der Küste nicht praktikabel Von dpa | 08.06.2023, 15:27 Uhr

Die von Jägern geforderten wolfsrudelfreien Zonen entlang der Küste etwa zum Schutz von Deichschafen hält der Naturschutzbund Nabu in Niedersachsen für nicht umsetzbar. „Der Wolf - der Streifgebiete von bis zu 350 Quadratkilometern nutzt - müsste, um solche Zonen umzusetzen, in Nordniedersachen vollständig vergrämt beziehungsweise entnommen werden“, sagte der Nabu-Landesvorsitzende Holger Buschmann am Donnerstag in einer Mitteilung.